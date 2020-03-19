Олег Соколов, доцент-историк, убивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил через адвоката, что готов "провести переговоры" с семьей девушки или их представителями о выплате компенсации.
По словам Александра Почуева, защитника Соколова, речь идет о 10 млн рублей.
Адвокат пояснил СМИ, что личных средств у его клиента нет, поэтому сейчас идет сбор средств на выплату компенсации.
"Через знакомых и родственников уже собрано порядка 1 млн рублей", — рассказал Почуев.
В среду, 18 марта, Светлана Петренко, официальный представитель СК России сообщила, что расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, завершено.
Напомним, что в ноябре 2019 года 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу и помощницу, аспирантку университета, где он работал.
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.