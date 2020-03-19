Историк Соколов готов выплатить семье своей жертвы 10 миллионов

Олег Соколов, доцент-историк, убивший свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил через адвоката, что готов "провести переговоры" с семьей девушки или их представителями о выплате компенсации.

По словам Александра Почуева, защитника Соколова, речь идет о 10 млн рублей.

Адвокат пояснил СМИ, что личных средств у его клиента нет, поэтому сейчас идет сбор средств на выплату компенсации.

"Через знакомых и родственников уже собрано порядка 1 млн рублей", — рассказал Почуев.

В среду, 18 марта, Светлана Петренко, официальный представитель СК России сообщила, что расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, завершено.

Напомним, что в ноябре 2019 года 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу и помощницу, аспирантку университета, где он работал.