19 марта из областной инфекционной больницы в Липецке выписали трех человек, которые ранее заразились коронавирусом COVID-19, сообщает Gorod48. Заболевание было выявлено 7 марта.
В инфекционную больницу трех человек доставили 6 марта. Среди заболевших оказались 51-летняя женщина и супружеская пара 48-ми и 39-ти лет. Все трое прибыли в Россию из Италии.
Пациенты полностью здоровы и сдали отрицательные тесты на COVID-19. В полдень из отпустили домой.
18 марта сообщалось, что из данковского обсерватора в Липецке выписали четырех человек, у которых коронавирус не был обнаружен. Люди прошли 14-дневный карантин и были отправлены домой.
Под наблюдением врачей остаются 33 человека. Симптомов коронавируса на данный момент у них нет.
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