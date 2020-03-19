В Липецке выписали трех пациентов, вылечившихся от коронавируса

19 марта из областной инфекционной больницы в Липецке выписали трех человек, которые ранее заразились коронавирусом COVID-19, сообщает Gorod48. Заболевание было выявлено 7 марта.

В инфекционную больницу трех человек доставили 6 марта. Среди заболевших оказались 51-летняя женщина и супружеская пара 48-ми и 39-ти лет. Все трое прибыли в Россию из Италии.

Пациенты полностью здоровы и сдали отрицательные тесты на COVID-19. В полдень из отпустили домой.

Коронавирус в Липецке

18 марта сообщалось, что из данковского обсерватора в Липецке выписали четырех человек, у которых коронавирус не был обнаружен. Люди прошли 14-дневный карантин и были отправлены домой.

Под наблюдением врачей остаются 33 человека. Симптомов коронавируса на данный момент у них нет.