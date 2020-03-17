Марий Эл ввела режим повышенной готовности

В Республике Марий Эл с 17 марта в целях предотвращения эпидемии коронавирусной инфекции ввели режим повышенной готовности.

Об этом журналистам рассказали в местном правительстве.

В том числе, запрещается проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие мероприятия массового характера.

Помимо этого, было приостановлено проведение мероприятий, где число участников превышает полсотни. Эти меры будут продлятся до 12 апреля.