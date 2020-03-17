Марий Эл ввела режим повышенной готовности

В Республике Марий Эл с 17 марта в целях предотвращения эпидемии коронавирусной инфекции ввели режим повышенной готовности.
Об этом журналистам рассказали в местном правительстве.
В том числе, запрещается проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие мероприятия массового характера.
Помимо этого, было приостановлено проведение мероприятий, где число участников превышает полсотни. Эти меры будут продлятся до 12 апреля.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.