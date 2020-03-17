Умер писатель Эдурад Лимонов

Умер писатель и публицист Эдуард Лимонов. 22 февраля ему исполнилось 77 лет. О смерти Лимонова сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Эдуард Савенко родился в 1943 году в городе Дзержинск (Горьковская, ныне Нижегородская область). Стихи начал писать в возрасте 15 лет, прозой увлекся гораздо позже, уже в 1960-х. Тогда же художник-карикатурист Вагрич Бахчанян придумал ему псевдоним "Лимонов".

Интересный факт из биографии Эдуарда Вениаминовича — вплоть до эмиграции из СССР в 1974 году он подрабатывал пошивом джинсов. И достиг на этом поприще немалых успехов.

Как и на литературном. Ведь не за пошив джинсов председатель КГБ Юрий Андропов назвал Лимонова "убежденным антисоветчиком"…

Но настоящую славу Лимонову принес роман "Это я, Эдичка!", опубликованный в 1976 году.

Во время эмиграции Лимонов сотрудничал с представителями левых организаций в США и Франции. Французское гражданство он получил в 1987 году.

В начале 1990-х годов восстановил российское гражданство и вернулся на Родину, где принял участие во многих важных событиях в жизни страны. И не только — Лимонов поучаствовал в боевых действиях в Югославии, Приднестровье, Абхазии.

В 1993 году он создал Национал-большевистскую партию (запрещена в РФ). В 2003 году был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном хранении оружия. Спустя несколько месяцев условно-досрочно освобожден.

В середине 2000-х годов был одним из активных участников коалиции "Другая Россия". Можно сказать, что сторонники Лимонова были главной силой движения.

После распада коалиции с либералами придумал акцию "Стратегия-31" (по 31-й статье Конституции, гарантирующей свободу собраний).

В последние годы жизни Лимонов окончательно разошелся во взглядах со своими прежними союзниками-либералами. Впрочем, он их никогда особо и не ценил. Тем более, что "союзники" заимствовали многие идеи Лимонова.