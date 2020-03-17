Финляндия закрыла ж/д сообщение с Россией

Компания VR — оператор составов, курсирующих из Финляндии в Россию, временно прекратила осуществлять пассажирские перевозки.

Эту меру приняли из-за распространения коронавирусной инфекции: в обоих государствах имеются заболевшие, а Россия запретила въезд на свою территорию гостей из-за рубежа.

В результате, как пояснили представители Yle, железнодорожное сообщение отменят с 18 марта.

Это касается поездов Allegro маршрута Хельсинки — Петербург и "Лев Толстой" сообщением Хельсинки — Москва.