На профилактику коронавируса в Кемеровской области из бюджета региона выделят 30 миллионов рублей.
На них будут закуплены медикаменты, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия.
"Мы должны привлечь все силы и средства, придумать самые эффективные, возможно, даже необычные меры", — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Помимо этого, штаб по охране здоровья населения Кузбасса перейдет к круглосуточному режиму работы. Как добавил Цивилёв, "в этой ситуации дело не в деньгах и не в трудозатратах — здесь вопрос про человеческие жизни".
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.