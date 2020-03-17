Кузбасс потратит 30 млн рублей на профилактику коронавируса

На профилактику коронавируса в Кемеровской области из бюджета региона выделят 30 миллионов рублей.

На них будут закуплены медикаменты, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия.

"Мы должны привлечь все силы и средства, придумать самые эффективные, возможно, даже необычные меры", — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Помимо этого, штаб по охране здоровья населения Кузбасса перейдет к круглосуточному режиму работы. Как добавил Цивилёв, "в этой ситуации дело не в деньгах и не в трудозатратах — здесь вопрос про человеческие жизни".