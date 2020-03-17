Министерство образования и науки России не планирует переводить вступительные экзамены в вузы на дистанционный формат. Однако ведомство рассматривает такой вариант.
Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"По вступительным испытаниям мы сейчас поставили себе задачу рабочей группой проанализировать, но все-таки вступительные испытания — это вторая половина июня. Давайте будем оптимистами, прорабатывать разные варианты, но исходить из того, что у нас сейчас с вами есть первоочередные задачи", — пояснил министр.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.