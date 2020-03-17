Россиян будут наказывать за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 марта одобрили закон о введении уголовной ответственности за нарушения на общенародном голосовании по внесению поправок в Конституцию.

Инициаторами законопроекта выступили парламентарии Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Они предложили расширить имеющийся список статей УК РФ.

Наказание будет зависеть от тяжести наказания: от незначительных штрафов до тюремного заключения сроком до четырех лет.