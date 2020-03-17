Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 марта одобрили закон о введении уголовной ответственности за нарушения на общенародном голосовании по внесению поправок в Конституцию.
Инициаторами законопроекта выступили парламентарии Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Они предложили расширить имеющийся список статей УК РФ.
Наказание будет зависеть от тяжести наказания: от незначительных штрафов до тюремного заключения сроком до четырех лет.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.