Новоиспеченный политик Сергей Шнуров дал интервью Тине Канделаки. Телеведущая провела с шоуменом блиц-опрос и спросила его: "Чей Крым?". Шнуров молчал около десяти секунд, а затем ответил: "Поживем — увидим".
Также Канделаки спрашивала музыканта о его отношении к президенту России Владимиру Путину. Шнуров рассказал, что считал Путина "красавчиком" до того момента, пока он не подался в политику.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.