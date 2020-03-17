Сергей Шнуров не смог ответить на вопрос: "Чей Крым?"

Новоиспеченный политик Сергей Шнуров дал интервью Тине Канделаки. Телеведущая провела с шоуменом блиц-опрос и спросила его: "Чей Крым?". Шнуров молчал около десяти секунд, а затем ответил: "Поживем — увидим".

Также Канделаки спрашивала музыканта о его отношении к президенту России Владимиру Путину. Шнуров рассказал, что считал Путина "красавчиком" до того момента, пока он не подался в политику.