Родителям школьников могут давать больничные из-за карантина

Родителей, чьи дети вынуждены оставаться дома из-за карантина в школах, предложили обеспечивать больничными листами. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По текущему законодательству, на получение больничного имеет право родитель ребенка в возрасте до 7 лет, детский сад которого был закрыт на карантин.

Родителям школьников приходится выходить из положения, применяя более радикальные меры: договариваться с работодателем об отпуске или просить посидеть с детьми родственников.