В Самарской области за последние сутки были госпитализированы три человека с диагнозом "коронавирус нового типа". Один из них оказался сотрудником "АвтоВАЗа". Всего его коллеги, с которыми он контактировал, были помещены на 14-дневный карантин.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"К сожалению, один из заболевших является сотрудником "АвтоВАЗа", который был инфицирован близким человеком, недавно вернувшимся из поездки в Испанию. Администрация "АвтоВАЗа" совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним", — сказано в сообщении.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.