Сотрудник "АвтоВАЗа" заболел коронавирусом

В Самарской области за последние сутки были госпитализированы три человека с диагнозом "коронавирус нового типа". Один из них оказался сотрудником "АвтоВАЗа". Всего его коллеги, с которыми он контактировал, были помещены на 14-дневный карантин.

Об этом сообщила пресс-служба компании.