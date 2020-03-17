Четвертый пациент, у которого ранее выявили коронавирус нового типа, умер в Польше.
Об этом накануне сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Это случилось в госпитале Подкарпатского воеводства. В целом в Польше отмечается 156 инцидентов этого заболевания.
А ранее СМИ писали, что 16 марта у двух граждан Украины, находящихся на территории Польши, диагностировали коронавирус COVID-19.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.