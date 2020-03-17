В Польше от коронавируса умер еще один пациент

Четвертый пациент, у которого ранее выявили коронавирус нового типа, умер в Польше.

Об этом накануне сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Это случилось в госпитале Подкарпатского воеводства. В целом в Польше отмечается 156 инцидентов этого заболевания.

А ранее СМИ писали, что 16 марта у двух граждан Украины, находящихся на территории Польши, диагностировали коронавирус COVID-19.