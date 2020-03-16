Два театра в Воронеже, которые специализируются на постановках для детей, на время прекратят свою работу.
Об этом журналистам рассказали в пресс-службе правительства по результатам заседания оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежского региона сегодня, 16 марта.
"Два театра для детей, театр кукол и ТЮЗ, решили временно приостановить постановки", — рассказали в пресс-службе.
В целом жителям Воронежа рекомендовано воздерживаться от активного посещения мест скопления большого числа людей.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.