Два театра в Воронеже на время закроются из-за коронавируса

Два театра в Воронеже, которые специализируются на постановках для детей, на время прекратят свою работу.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе правительства по результатам заседания оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежского региона сегодня, 16 марта.

"Два театра для детей, театр кукол и ТЮЗ, решили временно приостановить постановки", — рассказали в пресс-службе.

В целом жителям Воронежа рекомендовано воздерживаться от активного посещения мест скопления большого числа людей.