Количество жертв нового коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 349 человек. Об этом 16 марта сообщило Министерство здравоохранения страны.
Как сообщается, общее число умерших от коронавируса в государстве достигло 2158 человек.
Отмечается, что за сутки в Италии было подтверждено 3233 новых инцидента заражения коронавирусной инфекцией. Общая численность заболевших выросла до 27 980 человек.
Количество вылечившихся от инфекции увеличилось на 414 человек и теперь составляет 2749 человек.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.