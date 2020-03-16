В Италии от коронавируса за сутки скончались около 350 человек

Количество жертв нового коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 349 человек. Об этом 16 марта сообщило Министерство здравоохранения страны.

Как сообщается, общее число умерших от коронавируса в государстве достигло 2158 человек.

Отмечается, что за сутки в Италии было подтверждено 3233 новых инцидента заражения коронавирусной инфекцией. Общая численность заболевших выросла до 27 980 человек.

Количество вылечившихся от инфекции увеличилось на 414 человек и теперь составляет 2749 человек.