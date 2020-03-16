Мэрия Москвы закрыла все школы на карантин с 21 марта по 12 апреля

Мэрия Москвы с 21 марта по 12 апреля закрыла все общеобразовательные учреждения. Запрет коснётся также спортивных школ и школ дополнительного образования, сообщили в эфире "Россия 24".

Ранее указом мэра Москвы школы были переведены на свободное посещение. Мера была введена с 16 марта.

Кроме того, мэрия Москвы запретила массовые мероприятия с количеством участников более чем 50 человек. Все решения связаны с пандемией коронавируса.

Коронавирус в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на координационном совете сообщила о 93-х случаях заражения коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 30 человек.