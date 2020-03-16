Мэрия Москвы с 21 марта по 12 апреля закрыла все общеобразовательные учреждения. Запрет коснётся также спортивных школ и школ дополнительного образования, сообщили в эфире "Россия 24".
Ранее указом мэра Москвы школы были переведены на свободное посещение. Мера была введена с 16 марта.
Кроме того, мэрия Москвы запретила массовые мероприятия с количеством участников более чем 50 человек. Все решения связаны с пандемией коронавируса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на координационном совете сообщила о 93-х случаях заражения коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 30 человек.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.