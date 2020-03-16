Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 93

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила, что количество выявленных случаев в России увеличилось до 93.

Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные легко переносят болезнь. 86 случаев являются завозными, остальные заболели при контакте с зараженными.

Кроме того, по словам Голиковой, от коронавируса COVID-19 вылечились четыре пациента.

Ранее Россия закрыла границу или авиасообщение с некоторыми странами, установлен ряд ограничительных мер внутри страны.

На данный момент коронавирус выявлен в 133 странах. Всего заболевших около 170 тысяч человек.