Руководство аэропорта города Пензы решило усилить профилактику в связи с распространением коронавируса.
О главных мерах профилактики по нераспространению вирусных инфекций в регионе журналистам рассказал руководитель аэропорта Юрий Осколков.
Он пояснил, что профилактика осуществляется регулярно с 4 марта. Дезинфекции подвергается автобус, перевозящий пассажиров до трапа, а также поручни, сиденья, дверные ручки. Перед каждой регистрацией обрабатывают стойку, персонал ежедневно проходит медицинский осмотр, измеряет температуру тела.
Также были созданы информационные аудиоролики, которые будут показывать в здании аэропорта.
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