Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в понедельник в каждом регионе России начали работу горячие линии по коронавирусу. Каждый россиянин может проконсультироваться по вопросам профилактики заболевания. Также на сайте ведомства появился специальный раздел, посвященный COVID-19.
"В каждом регионе есть своя региональная горячая линия по коронавирусной инфекции, открытая региональным органом исполнительной власти, а также региональные оперативные штабы", — сказано в сообщении.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.