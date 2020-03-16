В каждом регионе РФ открыли горячие линии по коронавирусу

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в понедельник в каждом регионе России начали работу горячие линии по коронавирусу. Каждый россиянин может проконсультироваться по вопросам профилактики заболевания. Также на сайте ведомства появился специальный раздел, посвященный COVID-19.