Правительство России рассматривает возможность продления школьных весенних каникул в связи с распространением коронавируса нового типа. Минобрнауки уже рекомендовал некоторым регионам принять соответствующее решение. Московские школы уже были переведены на свободный формат обучения.
Сейчас в кабмине не знают, на сколько может затянуться обострение эпидемиологической ситуации. Поэтому единого решения о продлении школьных каникул пока нет.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.