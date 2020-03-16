В России могут продлить весенние школьные каникулы из-за коронавируса

Правительство России рассматривает возможность продления школьных весенних каникул в связи с распространением коронавируса нового типа. Минобрнауки уже рекомендовал некоторым регионам принять соответствующее решение. Московские школы уже были переведены на свободный формат обучения.

Сейчас в кабмине не знают, на сколько может затянуться обострение эпидемиологической ситуации. Поэтому единого решения о продлении школьных каникул пока нет.