В Госдуму внесен законопроект, который разрешает гражданам предпенсионного возраста досрочно выйти на пенсию, если они не могут устроиться на работу. Документ внес в парламент депутат от "Единой России" Андрей Барышев.
Женщины могут воспользоваться таким правом в 55 лет, а мужчины - в 60 лет. Однако есть и ограничение. Досрочный выход на пенсию будет доступен только тем, кто был официально признаны безработными в течение одного года и чей страховой стаж превышает 15 лет.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.