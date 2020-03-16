Предпенсионеры смогут раньше выйти на пенсию, если не найдут работу

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает гражданам предпенсионного возраста досрочно выйти на пенсию, если они не могут устроиться на работу. Документ внес в парламент депутат от "Единой России" Андрей Барышев.

Женщины могут воспользоваться таким правом в 55 лет, а мужчины - в 60 лет. Однако есть и ограничение. Досрочный выход на пенсию будет доступен только тем, кто был официально признаны безработными в течение одного года и чей страховой стаж превышает 15 лет.