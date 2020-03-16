Голосование по поправкам в Конституцию может быть отложено

На 22 апреля в России запланировано всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию страны. Однако источники Znak. com, близкие к организации голосования, утверждают, что голосование может быть отложено.

Для этого есть несколько причин. Первая — повышенные меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Правительство России ввело ряд ограничительных мер, чтобы предотвратить распространение недуга на территории страны.

Вторая причина — отсутствие времени. Конституционный суд может не успеть рассмотреть документ.