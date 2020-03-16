Во "Внуково" пассажирка самолета укусила полицейского

Пассажиры самолета, вылетавшего сегодня из московского аэропорта "Внуково" в Пхукет, стали невольными участниками реалити-шоу. Главное действующее лицо — их несостоявшаяся попутчица, которая, "приняв на грудь", начала дебоширить еще до взлета.

Как рассказала Елена Марковская, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, экипаж самолета вызвал сотрудников полиции, сообщив о дебоширах на борту

"Прибывший по вызову экипажа наряд полиции установил, что на дебоширов на борту было двое — мужчина и женщина. Они громко разговаривали, нецензурно выражались и не реагировали на замечания обслуживающего персонала. Поэтому командир судна отказал им в перелете и предложил покинуть салон самолета", — говорится в пресс-релизе УТ МВД России по ЦФО.

Что творилось на борту после вызова полиции

Вариант "покинуть самолет" пассажирку явно не устроил, и она пустила в ход кулаки: сбила с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак. Это, видимо, показалось ей мало, и дама укусила сотрудницу полиции за запястье. Второй сотруднице она нанесла несколько ударов ногой. Спутник разбушевавшейся женщины не смотрел со стороны: он тоже "крыл матом" всех, кто, по его мнению, "неправ" и пытался ввязаться в драку.

В результате нетрезвую даму с рейса все же сняли. В отношении нее возбуждено уголовное дело.