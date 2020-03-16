В Госдуму был внесен законопроект, который запретит коллекторам привлекать третьих лиц для давления на должников.
Документ подразумевает, что коллекторам будет разрешено общаться только с самим должником. Законопроект был внесен парламент вице-спикером ГД Ириной Яровой.
"Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия", — отметила Яровая.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.