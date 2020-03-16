Коллекторам запретят общаться с родственниками и близкими должников

В Госдуму был внесен законопроект, который запретит коллекторам привлекать третьих лиц для давления на должников.

Документ подразумевает, что коллекторам будет разрешено общаться только с самим должником. Законопроект был внесен парламент вице-спикером ГД Ириной Яровой.