В ближайшем будущем россияне смогут получать социальные выплаты без предоставления различных справок. Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Сделать получение социальной помощи простым и доступным - это одна из задач, которую ставит перед нами президент. Для организации выплат на детей от 3 до 7 лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется", - сообщил глава ведомства.