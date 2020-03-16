Из-за коронавируса Казахстан закрыл границу с РФ

С 16 марта текущего года Казахстан вводит ограничение пропуска российских граждан через российско-казахстанскую границу.

Это делается для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Ограничение касается граждан, следующих по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей, которые не достигли возраста 14 лет. Исключение относится только к ранее въехавшим в Казахстан российских граждан, а также направляющимся транзитом через сопредельное государство в РФ.