Режим повышенной готовности будет действовать на Камчатке с 18 марта. Причина этому — эпидемия коронавируса в мире.
Все массовые мероприятия в регионе отменили до конца марта текущего года.
"Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться. Мы были вынуждены принять это трудное решение по отмене или переносу всех массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий", — пояснил губернатор края Владимир Илюхин.
А ранее СМИ сообщали, что на фоне спада эпидемии в КНР, коронавирус распространяется в других государствах. Особо обострилась ситуация в Евросоюзе.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.