Власти Камчатки введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности будет действовать на Камчатке с 18 марта. Причина этому — эпидемия коронавируса в мире.

Все массовые мероприятия в регионе отменили до конца марта текущего года.

"Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться. Мы были вынуждены принять это трудное решение по отмене или переносу всех массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий", — пояснил губернатор края Владимир Илюхин.

А ранее СМИ сообщали, что на фоне спада эпидемии в КНР, коронавирус распространяется в других государствах. Особо обострилась ситуация в Евросоюзе.