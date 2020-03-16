В Коммунарке вернули на лечение женщину, ранее сбежавшую из клиники

Ранее из больницы в Коммунарке сбежала женщина, зараженная коронавирусом нового типа. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что после побега из больницы она находилась дома. Сотрудники полиции вернули инфицированную в больницу.

"Из больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой, предположительно, коронавирус. В настоящее время она задержана и возвращена на лечение", — пояснил источник.

Сейчас медики определяют круг общения пациентки.