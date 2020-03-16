За одну ночь, с 15 на 16 марта этого года, на Камчатке выпало 40% месячного объема осадков.
Скорость ветра в прошедшую ночь в столице Камчатки доходила до 28 м/сек, а за 12 часов на полуострове выпало 40% месячной нормы снега. Циклон уходит на север, интенсивность выпадения осадков уменьшается.
Как ранее передавали СМИ, на Камчатке циклон с обильными снегопадами синоптики прогнозировали ранее, все экстренные службы жизнеобеспечения в связи с этим привели в повышенную готовность.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.