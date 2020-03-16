На Камчатке за ночь выпало 40% месячной нормы снега

За одну ночь, с 15 на 16 марта этого года, на Камчатке выпало 40% месячного объема осадков.

Скорость ветра в прошедшую ночь в столице Камчатки доходила до 28 м/сек, а за 12 часов на полуострове выпало 40% месячной нормы снега. Циклон уходит на север, интенсивность выпадения осадков уменьшается.

Как ранее передавали СМИ, на Камчатке циклон с обильными снегопадами синоптики прогнозировали ранее, все экстренные службы жизнеобеспечения в связи с этим привели в повышенную готовность.