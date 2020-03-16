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Источник Правда.Ру

Бурятские шаманы провели обряд по изгнанию коронавируса из России

Общество

В борьбу с распространением коронавируса на территории России включились шаманы из Бурятии.

Как рассказала Людмила Андрианова, представитель шаманской организации "Тэнгэри", во время проведения обряда, посвященного всеобщему благополучию,

"шаманы Бурятии попросили остановить коронавирус. Это была одна из просьб".

Сегодня канал Mash опубликовал в соцсети "ВКонтакте" интервью с Баиром Цырендоржиевым, шаманом, участвовавшим в обряде.

Шаман уверен, что коронавирус, как и другие болезни, послан людям в качестве наказания за то, что они (то есть мы все — прим. ред.) стали ставит материальные блага выше духовных ценностей.

Напомним, что сегодня ВОЗ сообщила: за сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 11 тысяч. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

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