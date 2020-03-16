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Госдума и Совфед утвердили окончательный список поправок в Конституцию

Общество

На минувшей неделе завершилось обсуждение поправок в Конституцию депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации.

Все поправки, получившие одобрение и вынесенные таким образом на всенародное голосование, которое — напомним — состоится 22 апреля, можно разделить на ряд "блоков":

  • положения о социальных гарантиях;
  • о русском языке;
  • о приоритете российского законодательства над международным правом;
  • о наделении парламента новыми полномочиями;
  • о финансовых ограничениях для должностных лиц;
  • об ограничении количества возможных президентских сроков для одного лица.

Всего в Госдуму из разных регионов страны поступило 1300 поправок в Конституцию. На то, чтобы обработать их все и выверить формулировки так, чтобы не было даже намека на возможность их двойного толкования, ушло 50 дней.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, все утвержденные поправки

"не только оправданы, исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, но и закладывают перспективу развития страны, ее стратегию".

Изменения, которые предлагает внести в основной закон страны — масштабные. Это понятно уже по тому, что текст Конституции, который будет вынесен на голосование 22 апреля, в 1,5 раза больше действующего сегодня оригинала.

Темы госдума вячеслав володин поправки в конституцию
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