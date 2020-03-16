В случае принятия действующим президентом решения об участии в выборах 2024 года, он может рассчитывать на поддержку 57% избирателей.
Такую цифру получили социологи Института социального маркетинга во время проведения 12 марта телефонного опроса 2 тысяч россиян.
Известно ли вам об инициативе Валентины Терешковой, предложившей "обнулить" сроки действующего президента?
Допускаете ли вы вероятность того, что пойдете голосовать за Путина?
Напомним, что инициатива Валентины Терешковой о поправке в Конституцию, которая позволила бы "обнулить" президентские сроки Владимира Путина вывала шквал оскорблений в адрес парламентария.
Сегодня за нее вступились "Офицеры России".
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.