Каковы шансы Путина переизбраться в 2024 году – выяснили социологи

В случае принятия действующим президентом решения об участии в выборах 2024 года, он может рассчитывать на поддержку 57% избирателей.

Такую цифру получили социологи Института социального маркетинга во время проведения 12 марта телефонного опроса 2 тысяч россиян.

Какие вопросы задавались

Известно ли вам об инициативе Валентины Терешковой, предложившей "обнулить" сроки действующего президента?

"Первый раз слышу" — 25%.

"Да, я знаю" — 44%.

"Слышал, но не вникал" — 31%.

Допускаете ли вы вероятность того, что пойдете голосовать за Путина?

"Да" ответили 57% респондентов.

"Скорее, нет" — 33%.

"Затрудняюсь пока сказать" — 10%.

Напомним, что инициатива Валентины Терешковой о поправке в Конституцию, которая позволила бы "обнулить" президентские сроки Владимира Путина вывала шквал оскорблений в адрес парламентария.

Сегодня за нее вступились "Офицеры России".