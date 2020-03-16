Выступление в Госдуме с предложением внести в Конституцию РФ поправку, касающуюся "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, вызвало шквал комментариев. Преимущественно, в интернете.
И, надо отметить, по большей части совершенно неконструктивных. На Валентину Терешкову, которая стала инициатором предложенной поправки, обрушилась лавина обвинений в "прислуживании власти" и личных оскорблений.
Как это обычно и бывает в Сети, анонимные "комментаторы" в выражениях в адрес Героя Советского Союза не стесняются.
Все это возмутило многих в стране. На защиту парламентария, первой женщины -космонавта, встали общественные и политические деятели, представители творческой интеллигенции, известные блогеры, ветераны.
"Подлую травлю Валентины Терешковой, заслуженного человека, прямо озвучившего то, о чем многие в стране думают, но боятся взять на себя ответственность озвучить надо срочно прекратить!", — заявил генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, в общественную организацию "Ветераны России" поступает огромное количество обращений из регионов:
"Офицерский корпус, ветеранские организации — все возмущены подлой травлей Валентины Владимировны Терешковой, которая взяла на себя смелость — ей к этому не привыкать — озвучить мнение миллионов россиян, нравится это кому-то или нет. Оскорбления, звучащие в ее адрес — подлость и низость. Всех, кто позволил себе такое — необходимо привлечь к ответу. За слова нужно отвечать", — сказал Герой России.
И добавил, обращаясь лично к Валентине Терешковой:
"От лица Героев Советского Союза, Героев России, генералов, офицеров, участников боевых действий организации хочу сказать: мы с Вами, Валентина Владимировна! За Вами — весь народ, а против — горстка людей без лиц, имён и совести, прячущихся за постыдными карикатурами, грязными шуточками и Интернет-мемами".
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