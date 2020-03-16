"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы

Выступление в Госдуме с предложением внести в Конституцию РФ поправку, касающуюся "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, вызвало шквал комментариев. Преимущественно, в интернете.

И, надо отметить, по большей части совершенно неконструктивных. На Валентину Терешкову, которая стала инициатором предложенной поправки, обрушилась лавина обвинений в "прислуживании власти" и личных оскорблений.

Как это обычно и бывает в Сети, анонимные "комментаторы" в выражениях в адрес Героя Советского Союза не стесняются.

"За" Терешкову те, кто не прячет лиц за аватарками

Все это возмутило многих в стране. На защиту парламентария, первой женщины -космонавта, встали общественные и политические деятели, представители творческой интеллигенции, известные блогеры, ветераны.

Сергей Липовой: многие думают так же, но боятся сказать

"Подлую травлю Валентины Терешковой, заслуженного человека, прямо озвучившего то, о чем многие в стране думают, но боятся взять на себя ответственность озвучить надо срочно прекратить!", — заявил генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, в общественную организацию "Ветераны России" поступает огромное количество обращений из регионов:

"Офицерский корпус, ветеранские организации — все возмущены подлой травлей Валентины Владимировны Терешковой, которая взяла на себя смелость — ей к этому не привыкать — озвучить мнение миллионов россиян, нравится это кому-то или нет. Оскорбления, звучащие в ее адрес — подлость и низость. Всех, кто позволил себе такое — необходимо привлечь к ответу. За слова нужно отвечать", — сказал Герой России.

И добавил, обращаясь лично к Валентине Терешковой: