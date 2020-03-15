Эксперты рассказали, как не заразиться коронавирусом через деньги

Во Всемирной организации здравоохранения предостерегли от использования бумажных банкнот и призвали использовать технологию бесконтактных платежей. Специалисты утверждают, что бактерии недуга могут выжить на бумажных поверхностях до пяти дней, на пластиковых - до девяти.

При ежедневном использовании банкнот необходимо тщательно соблюдать правила гигиены: мыть руки дезинфицирующими средствами и не трогать лицо руками.