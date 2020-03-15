Во Всемирной организации здравоохранения предостерегли от использования бумажных банкнот и призвали использовать технологию бесконтактных платежей. Специалисты утверждают, что бактерии недуга могут выжить на бумажных поверхностях до пяти дней, на пластиковых - до девяти.
При ежедневном использовании банкнот необходимо тщательно соблюдать правила гигиены: мыть руки дезинфицирующими средствами и не трогать лицо руками.
"Не забывайте мыть руки и не трогайте руками лицо. И не забывайте протирать телефон/смартфон дезинфицирующими средствами", - сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на заявление ВОЗ.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.