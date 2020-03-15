Шеф-повар из Украины назвал главную ошибку при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов рассказал об ошибке, которую допускает большинство домохозяек при приготовлении борща. По его словам, речь идет о зажарке, которая делает блюдо слишком жирным и его уже нельзя спасти приправами и другими пряностями.

Шеф-повар рекомендует не жарить свеклу, морковь и лук для борща, который и так готовится на мясном бульоне. Самойлов считает, что овощи нужно просто протушить на сковороде без масла.