Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников республики не паниковать относительно пандемии коронавируса в мире.

"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь", - пояснил Кадыров.

"Смешивайте в воде лимон с медом, пейте, и сидите. Ешьте чеснок. Кровь чистая будет", - добавил глава республики.