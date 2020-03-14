Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить усиленный контроль 14-15 марта во всех регионах страны, а также на границе и в аэропортах.

"На эти выходные, на два выходных дня прошу также во всех регионах дополнительно усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах как для наших, так и для иностранных граждан", - обратился Мишустин.