Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить усиленный контроль 14-15 марта во всех регионах страны, а также на границе и в аэропортах.
"На эти выходные, на два выходных дня прошу также во всех регионах дополнительно усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах как для наших, так и для иностранных граждан", - обратился Мишустин.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.