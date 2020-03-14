Идею бизнесмена Олега Дерипаски о введении тотального карантина и закрытии границ невозможно реализовать. Такое мнение изданию "Ура.ру" рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
"Это недоразумение и глупость, абсолютно нереализуемая, хайповая идея. Не знаю, зачем серьезные люди, миллиардеры, все это говорят", - считает Калугин.
По словам эксперта, из 145-миллионной страны невозможно сделать "большую тюрьму".
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.