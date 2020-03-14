Российских школьников могут перевести на дистанционное обучение

Министерство просвещения России издало рекомендацию для региональных властей по переводу учащихся школ на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также регионам были разосланы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.