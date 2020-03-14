Министерство просвещения России издало рекомендацию для региональных властей по переводу учащихся школ на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также регионам были разосланы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.
"Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - сказано в рекомендации Минпросвещения.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.