Мишустин поручил закрыть границу с Норвегией и Польшей

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил новый комплекс мер, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Глава правительства поручил дипломатам и силовикам подготовиться с закрытию сухопутной границы с Польшей и Норвегией.

Пропускать через границу в исключительном порядке будут только граждан Белоруссии, членов иностранных делегаций, а также лиц, имеющих вид на жительство в России.