Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил новый комплекс мер, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Глава правительства поручил дипломатам и силовикам подготовиться с закрытию сухопутной границы с Польшей и Норвегией.
Пропускать через границу в исключительном порядке будут только граждан Белоруссии, членов иностранных делегаций, а также лиц, имеющих вид на жительство в России.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.