Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал правительство немедленно ввести карантин и закрыть границы страны из-за пандемии нового типа коронавируса. По его мнению, "наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы".
Дерипаска утверждает, что граждане России просто не готовы к опасности, которую несет коронавирус, они не соблюдают простейшие меры гигиены, не носят медицинский маски и не выполняют рекомендации медиков.
"Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году", - считает бизнесмен.
"Обязанность каждого руководителя предприятия или государственного учреждения на своем месте - осознать всю серьёзность ситуации, немедленно создать штаб и в течение двух дней подготовить все необходимые меры, которые позволят обеспечить карантин", - добавил Дерипаска.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.