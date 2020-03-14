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Дерипаска призвал закрыть границы России из-за коронавируса

Общество

Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал правительство немедленно ввести карантин и закрыть границы страны из-за пандемии нового типа коронавируса. По его мнению, "наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы".

Дерипаска утверждает, что граждане России просто не готовы к опасности, которую несет коронавирус, они не соблюдают простейшие меры гигиены, не носят медицинский маски и не выполняют рекомендации медиков.

"Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году", - считает бизнесмен.

"Обязанность каждого руководителя предприятия или государственного учреждения на своем месте - осознать всю серьёзность ситуации, немедленно создать штаб и в течение двух дней подготовить все необходимые меры, которые позволят обеспечить карантин", - добавил Дерипаска.

Темы граница пандемия бизнесмен коронавирус олег дерипаска
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