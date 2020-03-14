Дерипаска призвал закрыть границы России из-за коронавируса

Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал правительство немедленно ввести карантин и закрыть границы страны из-за пандемии нового типа коронавируса. По его мнению, "наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы".

Дерипаска утверждает, что граждане России просто не готовы к опасности, которую несет коронавирус, они не соблюдают простейшие меры гигиены, не носят медицинский маски и не выполняют рекомендации медиков.