Совет Федерации направил в Министерство промышленности и торговли официальный запрос. Сенаторы хотят поинтересоваться, почему в российских аптеках нет медицинских масок и других средств защиты против коронавируса.
Причиной для запроса стала жалоба сенатора от Самарской области Сергея Мамедова. Он утверждает, что медицинские маски и антисептики нельзя купить в обычных аптеках, а также специальной аптеке Совета Федерации.
"Вообще, это полное безобразие, если это так", - прокомментировала слова сенатора спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.