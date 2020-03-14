Совфед требует от Минпромторга объяснений за отсутствие средств защиты

Совет Федерации направил в Министерство промышленности и торговли официальный запрос. Сенаторы хотят поинтересоваться, почему в российских аптеках нет медицинских масок и других средств защиты против коронавируса.

Причиной для запроса стала жалоба сенатора от Самарской области Сергея Мамедова. Он утверждает, что медицинские маски и антисептики нельзя купить в обычных аптеках, а также специальной аптеке Совета Федерации.