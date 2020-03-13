В школах Ростова приступили к профилактике коронавируса

В школах города Ростов-на-Дону организовали онлайн-тренинги, направленные на профилактику коронавирусной инфекции.

Об этом журналистам рассказали в местной администрации сегодня, 13 марта.

Первый вебинар, на котором ученики узнали об основных симптомах ОРВИ и мерах профилактики заболеваний, прошел для учащихся свыше 115 школ региона. Помимо этого, были организованы онлайн-тренинги для родителей и учащихся.

Напомним, всего в Ростовской области обследовали примерно 600 возможных носителей коронавируса. В регионе заразившихся коронавирусом пока не обнаружено. В местном Министерстве здравоохранения на днях запустили горячую линию по вопросам коронавируса.