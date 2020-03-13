Паника, которая начинает проявляться на фоне ситуации со стремительным распространением пандемии коронавируса, местами выходит за границы здравого смысла. И требует вмешательства специалистов. Но уже не эпидемиологов и инфекционистов.
В Липецке на борьбу с коронавирусом решено было привлечь высшие силы. Просто помолиться в храме — там посчитали — будет мало, Бог может не услышать.
И решил Юрий Берников, руководитель липецкой общины Святых Царственных мучеников, организовать по этому поводу крестный ход. Да не простой, а автомобильный. Чтоб, значит, максимально ярко и громко. Чтоб "там" услышали наверняка.
В общем, как сообщает ГТРК "Липецк", призвал Берников православных на крестный ход. Дату назначил — 15 марта. Место встречи — источник святителя Николая и страстотерпца царя Николая II.
Вот только "помолиться за исцеление заразившихся вирусом" всем миром автомобилистов не удастся.
"Запланированный массовый автомобильный крестный ход против коронавируса в Липецке был отменен в связи с карантином из-за коронавируса в городе", — объявил руководитель липецкой общины (цитата ГТРК "Липецк").
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.