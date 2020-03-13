Мистика: крестный ход против коронавируса отменен из-за коронавируса

Паника, которая начинает проявляться на фоне ситуации со стремительным распространением пандемии коронавируса, местами выходит за границы здравого смысла. И требует вмешательства специалистов. Но уже не эпидемиологов и инфекционистов.

Липецкая община хотела просить защиты у Бога

В Липецке на борьбу с коронавирусом решено было привлечь высшие силы. Просто помолиться в храме — там посчитали — будет мало, Бог может не услышать.

И решил Юрий Берников, руководитель липецкой общины Святых Царственных мучеников, организовать по этому поводу крестный ход. Да не простой, а автомобильный. Чтоб, значит, максимально ярко и громко. Чтоб "там" услышали наверняка.

В общем, как сообщает ГТРК "Липецк", призвал Берников православных на крестный ход. Дату назначил — 15 марта. Место встречи — источник святителя Николая и страстотерпца царя Николая II.

Не иначе, козни "темных" сил…

Вот только "помолиться за исцеление заразившихся вирусом" всем миром автомобилистов не удастся.