Жители Томска отдали мошенникам более 40 млн рублей

В прошлом году в Томском регионе было совершено 2614 общеуголовных мошенничеств.

Отмечается, что эти цифры в два раза превышают показатели 2018-го года.

Среди мошенничеств, которые были совершены в минувшем году, нераскрытыми остались 1521 — то есть каждое второе. Три четверти нераскрытых преступлений были совершены через интернет или посредством мобильной связи.

В администрации области уточнили, что жители региона перевели злоумышленникам в общей сложности свыше 40 млн рублей.

По сведениям полиции, каждый день регистрируется до десяти инцидентов мошеннических действий в отношении проживающих в регионе граждан. Власти Томской области посоветовали не отвечать на звонки с подозрительных номеров.