Эпидемиологическая ситуация в Иркутском регионе сохраняется на стабильном уровне, инцидентов заболевания коронавирусом в регионе не выявили.
Об этом журналистам сегодня, 13 марта, рассказали в местном правительстве.
В медицинских учреждениях области находятся разработанные местным минздравом памятки, показываются видеоролики о профилактике и симптоматике вируса.
А ранее сообщалось, что в Иркутске по причине коронавируса был перенесен чемпионат мира по хоккею с мячом.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.