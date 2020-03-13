Власти Иркутска дали комментарий по ситуации с коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Иркутском регионе сохраняется на стабильном уровне, инцидентов заболевания коронавирусом в регионе не выявили.

Об этом журналистам сегодня, 13 марта, рассказали в местном правительстве.

В медицинских учреждениях области находятся разработанные местным минздравом памятки, показываются видеоролики о профилактике и симптоматике вируса.

А ранее сообщалось, что в Иркутске по причине коронавируса был перенесен чемпионат мира по хоккею с мячом.