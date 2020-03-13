В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя

10 тысяч рублей штрафа. Такое наказание назначил суд директору одной из школ Челябинской области за оскорбление педагога.

Согласно материалам дела, руководитель ОУ города Миасса нецензурно обругал учителя той же школы, т. е. своего подчиненного.

Конфликт между директором и учителем произошел в декабре 2019 года. Причиной стала задержка выплаты заработной платы. Не найдя иных аргументов, руководитель перешел на ненормативную лексику.

"По итогам проверки прокурором в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по статье "оскорбление". Мировой судья, рассмотрев дело, привлек директора школы — должностное лицо — к административной ответственности в виде штрафа", — сообщает пресс-служба прокуратуры города Миасса.

Постановление суда пока еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.