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Особый противопожарный режим введут в Иркутской области

Общество

На юге Иркутской области с 1 апреля введут особый противопожарный режим в лесных зонах.

На северных территориях региона такой режим введут с 1 мая, рассказали журналистам в областном правительстве.

На юге Приангарья через неделю прогнозируют сход снежного покрова. Местный лесхоз начнет проводить профилактические отжиги сухой растительности.

Всего специалистам нужно будет отжечь свыше 9,5 тыс. га.

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