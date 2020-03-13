На юге Иркутской области с 1 апреля введут особый противопожарный режим в лесных зонах.
На северных территориях региона такой режим введут с 1 мая, рассказали журналистам в областном правительстве.
На юге Приангарья через неделю прогнозируют сход снежного покрова. Местный лесхоз начнет проводить профилактические отжиги сухой растительности.
Всего специалистам нужно будет отжечь свыше 9,5 тыс. га.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.