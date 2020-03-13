Особый противопожарный режим введут в Иркутской области

На юге Иркутской области с 1 апреля введут особый противопожарный режим в лесных зонах.

На северных территориях региона такой режим введут с 1 мая, рассказали журналистам в областном правительстве.

На юге Приангарья через неделю прогнозируют сход снежного покрова. Местный лесхоз начнет проводить профилактические отжиги сухой растительности.

Всего специалистам нужно будет отжечь свыше 9,5 тыс. га.