Православный священник неожиданно для самого себя стал звездой интернета. Причем прославился батюшка не проповедями и даже не одиозными высказываниями — как некоторые "медийные" служители церкви — а необычном способом добираться на службу.
Авсе дело в том, что Игумен Петр (Мажетов) променял автомобиль на моноколесо.
Игумен Петр (Мажетов) из Свердловской области признается, что часто использует моноколесо, когда нужно сэкономить время на дорогу: "на нем быстрее, чем пешком, а в пробках стоять не надо".
"А вообще, — рассказывает отец Петр, — приобрел я это колесо для совсем другого полезного дела: мы с детьми задумали спектакль фантастический поставить. Колесо — реквизит. А чтоб ребятишкам показать, как на нем ездить, пришлось самому научиться".
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.