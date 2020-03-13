Новая звезда соцсетей - батюшка из Сибири

Православный священник неожиданно для самого себя стал звездой интернета. Причем прославился батюшка не проповедями и даже не одиозными высказываниями — как некоторые "медийные" служители церкви — а необычном способом добираться на службу.

священник на моноколесе

Авсе дело в том, что Игумен Петр (Мажетов) променял автомобиль на моноколесо.

Народ в сети креатив оценил

После того, как видео разлетелось по соцсетям, пользователи пришли в восторг:

"Молодец батюшка!" (Михаил Шехавцов)

"Крутяк! Священник тоже человек", — пишет Анастасия Федорова.

"Класс! Если не знать, что существует моноколесо, то можно подумать, что летит" (Дмитрий Сысоев).

И даже хейтеры — куда в интернете без них — здесь высказываются на редкость по-доброму:

"Когда ночью такого встретишь, будет не до смеху" (Алексей Серухин).

"Ночью, наверное, в свете фар вообще эпично выглядит"(Илиана Мардарь).

"Батюшка как дементор летит, главное такого в темноте не встретить😀" (Evgenii Malygin)

Откуда такое увлечение?

Игумен Петр (Мажетов) из Свердловской области признается, что часто использует моноколесо, когда нужно сэкономить время на дорогу: "на нем быстрее, чем пешком, а в пробках стоять не надо".