Власти Нидерландов временно закрывают музеи и запрещают проводить массовые мероприятия в стране из-за угрозы распространения коронавируса.
Закрытыми оказались, в том числе, Рейксмюсеум и Музей Ван Гога в Амстердаме. В стране отменили концерты, лекции в учебных заведениях, а также футбольные матчи.
Количество инцидентов коронавирусной инфекции в Нидерландах за день увеличилось до 614. От этой болезни в стране скончались пятеро человек
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.