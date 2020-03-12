В Белоруссии количество заболевших коронавирусом достигло 21

Власти Нидерландов временно закрывают музеи и запрещают проводить массовые мероприятия в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Закрытыми оказались, в том числе, Рейксмюсеум и Музей Ван Гога в Амстердаме. В стране отменили концерты, лекции в учебных заведениях, а также футбольные матчи.

Количество инцидентов коронавирусной инфекции в Нидерландах за день увеличилось до 614. От этой болезни в стране скончались пятеро человек