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В Белоруссии количество заболевших коронавирусом достигло 21

Общество

Власти Нидерландов временно закрывают музеи и запрещают проводить массовые мероприятия в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Закрытыми оказались, в том числе, Рейксмюсеум и Музей Ван Гога в Амстердаме. В стране отменили концерты, лекции в учебных заведениях, а также футбольные матчи.

Количество инцидентов коронавирусной инфекции в Нидерландах за день увеличилось до 614. От этой болезни в стране скончались пятеро человек

амстердам нидерланды коронавирус
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В Белоруссии количество заболевших коронавирусом достигло 21
В Белоруссии количество заболевших коронавирусом достигло 21
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