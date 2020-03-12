В Московской области за неделю было проверено состояние 645 детских площадок.
Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Госадмтехнадзора региона.
Как отметил глава ведомства Олег Баженов, проверки содержания детских игровых площадок были осуществлены во всех муниципалитетах области.
По результатам ревизий было устранено 91 нарушение в Дмитрове, Талдоме, Луховицах, Шатуре, Подольске и Долгопрудном. В целом с начала текущего года в Московской области провели четыре тысячи такого рода проверок и устранили свыше 560 нарушений.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.